"Taskforce" im Krisenfall: Zank um Heeresaufgaben

Nach dem wochenlangen Konflikt um die Flüchtlings- Umverteilung nach Österreich bahnt sich zwischen Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) der nächste Streit an. Zankapfel ist diesmal das geplante Katastrophenmanagement der Regierung. Während Doskozil den Schutz der kritischen Infrastruktur durch Milizsoldaten als neue Aufgabe für das Heer verankern will, bremst Sobotka: Dies falle "eindeutig und unbestritten in die Kompetenz des Innenministeriums".