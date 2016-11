Taschenlampen entpuppten sich als Elektroschocker

Nicht immer sieht man auf den ersten Blick, was sich hinter vermeintlich harmlosen Gebrauchsgegenständen verbirgt. Doch dem geschulten Auge der Polizei entgeht das in den meisten Fällen nicht. Diese Erfahrung musste am Sonntag auch ein 33 Jahre alter Mann im Wiener Bezirk Simmering machen. Denn der bot auf einem Flohmarkt Taschenlampen an, die sich bei genauerer Betrachtung als Elektroschocker entpuppten. Anzeige!