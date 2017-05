Tante in den Hals gestochen: 2- Meter- Hüne gefasst

Nur Stunden nach der Veröffentlichung des Fahndungsbildes eines 59- Jährigen, der seiner Tante am 14. Mai in Wien mit einem Messer in den Hals gestochen und sie schwerst verletzt haben soll, ist der Verdächtige am Montagabend am Wiener Westbahnhof festgenommen worden. Er zeigte sich umfassend geständig.