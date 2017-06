Tanklaster in Flammen aufgegangen - über 120 Tote

Nach einem Unfall eines Tanklasters in Pakistan sind durch eine Explosion mehr als 120 Menschen ums Leben gekommen und 80 weitere verletzt worden. Als der geladene Treibstoff auslief, wollten in der Gegend lebende Menschen den Kraftstoff abschöpfen. Angeblich haben Schaulustige in der Nähe des Unfallwagens geraucht, was das Inferno ausgelöst haben könnte.