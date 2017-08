Taliban- Frauenmagazin gibt Tipps für den Dschihad

Frauen in den Dschihad! Das ist das Ziel des ersten Frauenmagazins der pakistanischen Taliban. "Sunnat- e Khaula" - der Weg von Khaula, in Anlehnung an die historische muslimische Kriegerin und Anhängerin des Propheten Mohammed, Khaula bin al- Azwar - will Frauen dazu bewegen, "herauszukommen und sich den Heiligen Kriegern anzuschließen".