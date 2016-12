Taiwan: Schüler marschierten in Nazi- Uniformen auf

Der Rektor der Kuang Fu High School in der nördlichen Stadt Hsinchu, Cheng Hsiao Ming, entschuldigte sich "bei den Opfern und der Öffentlichkeit" dafür, dass er die Aktion genehmigt hatte. "Ich werde die Verantwortung übernehmen und zurücktreten", sagte er am Sonntag. Auch der Bildungsminister des Inselstaates entschuldigte sich und wies die Schule an, den Unterricht über moderne Geschichte zu verbessern.

Lehrer auf Panzer mit Hitlergruß

Bilder und Videos der Parade waren im Internet aufgetaucht. Sie zeigen Schüler in Nazi- Uniformen, die Hakenkreuzflaggen und Banner in den Händen halten. Außerdem ist ein Lehrer zu sehen, der in einem selbstgebauten Papp- Panzer steht und den Hitlergruß zeigt. Über einen Lautsprecher ist zu hören: "Hier kommt Hitler, grüßt ihn, Studenten, oder der Panzer wird euch zermalmen oder ihr werdet in die Gaskammer gebracht."

Foto: KUANG FU HIGH SCHOOL/dpa

Das Deutsche Institut in Taipeh, die diplomatische Vertretung der Bundesrepublik in Taiwan, reagierte darauf die Nazi- Parade. "Mit Erschrecken" habe das Institut das Zurschaustellen von Nazisymbolen und -uniformen zur Kenntnis genommen, hieß es auf der Facebook- Seite der Vertretung. "Es ist bedauerlich, dass den Schülern offenbar nicht bewusst war, dass diese Nazizeichen Menschenverachtung und Unterdrückung symbolisieren."

"Geschmacklos", "abscheulich"

Das israelische Wirtschafts- und Kulturzentrum in Taipeh sprach von einer "geschmacklosen" und "abscheulichen" Veranstaltung. Es sei bedauernswert und schockierend, dass nur sieben Jahrzehnte nach dem Holocaust eine Schule in Taiwan eine solche Parade abhalte. Schule auf, das Geschichtsbewusstsein ihrer Schüler zu stärken.

Die Geschichte und Symbolik der NS- Zeit findet immer wieder Einzug in Südostasiens Kultur. So taucht Hitler mitunter in Werbekampagnen auf, außerdem gab es in den 90er Jahren kurzzeitig ein Lokal namens "Nazi Bar" in Taipeh.