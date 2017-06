Tagesbestzeit für Räikkönen im Montreal- Training

Ex- Weltmeister Kimi Räikkönen hat im zweiten Freien Training zum Formel- 1-Grand- Prix von Kanada die Tagesbestzeit aufgestellt. Der Finne blieb am Freitag in Montreal in 1:12,935 Minuten als einziger Pilot unter 1:13 Minuten und verwies in der schnelleren Session am Nachmittag den Briten Lewis Hamilton um 0,215 Sekunden auf den zweiten Platz. Der Niederländer Max Verstappen war im Red Bull Fünfter.