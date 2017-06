Täter trug Bombengürtel, schrie "Allahu Akbar"!

Der Täter soll Augenzeugen zufolge "Allahu Akbar" gerufen haben. Der Bahnhofsmanager meinte allerdings gegenüber der Deutschen- Presse Agentur, der etwa 30- Jährige habe das nicht laut gerufen, sondern eher gemurmelt. Ein Sprecher der belgischen Behörden bestätigte am Dienstagabend, dass der Mann "neutralisiert" worden sei. Zu der Identität sei nichts bekannt, auch wisse man nicht, ob der Täter noch am Leben sei. Die Ermittler stufen den Vorfall mittlerweile als "terroistischen Angriff" ein.

Auf Fernsehbildern war ein Großaufgebot der Polizei rund um den Bahnhof Central zu sehen. Die Bahngesellschaft SNCB teilte via Twitter mit, dass der Bahnverkehr auf Anweisung der Polizei unterbrochen wurde. Die Polizei riegelte auch den Marktplatz Grand- Place im Zentrum ab, teilte aber kurz darauf via Twitter mit, die Situation sei unter Kontrolle.

"Eine Person außer Gefecht gesetzt"

Nach Angaben der belgischen Polizei hatte ein Soldat "die Person außer Gefecht gesetzt". Unbestätigten Medienberichten zufolge verstarb der Täter noch vor Ort. "Man hat noch versucht, ihn wiederzubeleben, aber er ist tot", berichtet die "Daily Mail" unter Berufung auf einen Zeugen. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, der Bahnhof sei geräumt worden und werde durchsucht. Auch umliegende Gebäude würden vorsichtshalber geräumt. Ein Regierungssprecher sagte, Premierminister Charles Michel und Innenminister Jan Jambon verfolgten die weitere Entwicklung.

In der Station Central und an den Gleisen war zuvor nach Informationen der Agentur Belga Panik ausgebrochen. Augenzeugen berichteten einerReporterin von einem Knall im Bahnhof. Viele Menschen seien daraufhin schnell in Restaurants und andere Gebäude gelaufen. Verletzt wurde niemand. Der Vorfall hatte sich gegen 21 Uhr ereignet, weshalb sich nicht allzu viele Menschen in dem Bahnhof befanden.

Brüssel war zuletzt am 22. März 2016 von mehreren zeitgleichen Anschlägen erschüttert worden. Selbstmordattentäter sprengten sich am Flughafen sowie in der Brüsseler Innenstadt in die Luft und rissen 35 Menschen mit in den Tod. Über 300 wurden verletzt, der Islamische Staat bekannte sich damals zu dem Angriff.