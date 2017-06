Täter drohte schon am Vortag in Pub mit Bluttat!

Osborne werde unter anderem zur Last gelegt, terroristische Handlungen vorbereitet zu haben, teilte die Polizei in London am Montagabend mit. Und die Chefin von Scotland Yard, Cressida Dick, geht von einem gezielten Anschlag auf Muslime aus. Dieser Verdacht erhärtet sich nun immer mehr.

Darren Osborne (47) steuerte den Laster in die Menschenmenge. Foto: AFP, AP, twitter.com

In Pub gedroht: "Richte Schaden an"

Denn bereits am Samstagabend war der Verdächtige laut einem Bericht der "Daily Mail" aus einem Pub in Cardiff in South Wales geflogen. Betrunken hatte er dort lautstark Muslime verflucht und angedroht, Schaden anrichten zu wollen. Osborne hatte wohl bereits da den Plan gefasst, mit dem Laster in eine Menschenmenge zu rasen - und alles vorbereitet.

Das Haus von Darren Osborne in Cardiff, Wales Foto: AFP

Ein Toter, zehn Verletzte

Bei der Attacke in der Nacht auf Montag wurde ein Mensch getötet, zehn weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Alle Opfer sind Muslime. Der Täter wurde nach dem Angriff von Zeugen festgehalten. Der Imam der Moschee, in deren Nähe Osborne zugeschlagen hatte, verhinderte, dass der 47- Jährige von aufgebrachten Anwesenden gelyncht wurde. Danach wurde der Mann von der Polizei verhaftet.

