Täter brachen über Loch in Lokal bei Juwelier ein

Tür an Tür gehen der Trauring- Spezialist Feichtinger und das Restaurant "Mercado" am Stubenring ihren Geschäften nach. In der Nacht auf Sonntag wurden beide Opfer einer hochprofessionellen Einbrecherbande.

Auf Damentoilette Loch in die Wand gerissen

Laut aktuellem Stand der Ermittlungen drangen die noch unbekannten Täter zuerst in den Gastronomiebetrieb ein und rissen dann auf der Damentoilette ein Loch in die Wand. So verschafften sie sich Zutritt zu dem benachbarten Juwelier und stahlen dort Schmuck in noch unbekanntem Wert.

In dem Latino- Restaurant hinterließen die Täter jedenfalls eine Spur der Verwüstung, wie der Lokalbetreiber auf Facebook beklagt und dazu ein Foto vom WC veröffentlichte.

Das Lokal musste an den Pfingstfeiertagen geschlossen bleiben. Laut Betreiber Klaus Piber wurde das "Mercado" binnen zwei Jahren bereits zum fünften Mal von Einbrechern heimgesuchtdiesmal als Mittel zum Zweck …

