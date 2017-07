Syrische Truppen stießen in Altstadt von Rakka vor

Den von der Anti- IS- Koalition unterstützten syrischen Rebellen ist am Dienstag der Vormarsch in die Altstadt der Islamistenhochburg Rakka gelungen. Kämpfer der "Syrischen Demokratischen Kräfte" (SDF) hätten die historische Stadtmauer überwunden, nachdem diese an zwei Stellen durch Bombardements der US- geführten Koalition zerstört worden sei.