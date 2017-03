Syrien: Türkischer Angriff auf Assads Armee

Mit dieser dringenden Forderung wandte sich Präsident Bashar al- Assad auch an den UN- Sicherheitsrat. Die Türkei verstoße gegen Syriens Souveränität und internationales Recht, heißt es in Briefen der Regierung in Damaskus an UN- Generalsekretär Antonio Guterres und den Vorsitzenden des Sicherheitsrates. Die türkischen "Invasionstruppen" hätten seit Beginn ihrer Operationen gegen die syrische Armee und gegen kurdische Einheiten im August 2016 Zehntausende Unschuldige getötet und Infrastruktureinrichtungen in Syrien zerstört, hieß es weiter.

Einheiten der türkischen Armee bereiten sich auf ihren Einsatz in Syrien vor. Foto: ASSOCIATED PRESS

Kurden sind Verbündete der USA und Assads

Die türkische Armee und mit ihr verbündete syrische Rebellen bekämpfen im Norden Syriens unter anderem die Kurdenmiliz YPG, die mit dem lokalen Militärrat von Manbidsch verbündet ist. Die Türkei sieht in der YPG den syrischen Ableger der verbotenen Arbeiterpartei PKK und fordert, dass die Miliz aus dem Gebiet um die Stadt abzieht. Der Militärrat von Manbidsch hatte vor einigen Tagen eine Zone westlich der Stadt an Grenztruppen der syrischen Regierung übergeben, damit diese einen Puffer zu den türkisch- syrischen Einheiten bilden.

Eine kurdische Kämpferin in der Nähe der IS-Bastion Rakka Foto: AFP

Die YPG ist in Syrien zugleich der wichtigste Verbündete der US- geführten internationalen Koalition im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Die US- Armee hatte in der vergangenen Woche erklärt, sie habe ihre Präsenz in Manbidsch verstärkt. Dieser Schritt diene unter anderem dazu, "feindliche Handlungen" zu verhindern.

Einheiten des 75. Ranger-Regiments der USA in der Nähe von Manbidsch Foto: AFP

Putin lobt effektive Zusammenarbeit mit der Türkei

Trotz der jüngsten Scharmützel zwischen türkischen und syrischen Truppen lobte Russlands Präsident Wladimir Putin die Zusammenarbeit mit der Türkei im Bürgerkriegsland als effektiv. Einen so vertrauensvollen Dialog Russlands mit der Türkei zu Syrien habe niemand zuvor erwartet, sagte er zu Beginn eines Treffens mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Freitag in Moskau.

Russland und die Türkei treten in Syrien als Garantiemächte für eine Ende Dezember vermittelte Waffenruhe auf. Sie haben auch in Kasachstan Gespräche zwischen syrischen Regierungs- und Oppositionsvertretern vermittelt. Eine neue Runde soll kommenden Dienstag und Mittwoch beginnen.

Haben sich einander wieder etwas angenähert: Erdogan und Putin Foto: AFP

Putin und Erdogan betonten russischen Agenturen zufolge, dass sich die noch vor wenigen Monaten zerrütteten Beziehungen ihrer Länder schnell wieder verbessert hätten. Der Abschuss eines russischen Kampfjets durch das türkische Militär 2015 hatte zu einem Zerwürfnis geführt. Seit Sommer 2016 stehen die Zeichen aber wieder auf Entspannung und Zusammenarbeit.