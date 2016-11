Syrien: Putin ordnet Feuerpause für Aleppo an

Die "humanitäre Pause" werde von 9 bis 19 Uhr Ortszeit (7 bis 17 Uhr MEZ) gelten, teilte Generalstabschef Waleri Gerasimow am Mittwoch in Moskau mit.

Am Dienstag hatte Russland eine Verlängerung der Waffenruhe noch davon abhängig gemacht, dass die Rebellen ihre Angriffe einstellen. Die Aufständischen hatten am Freitag eine Offensive in Aleppo gestartet, um die Belagerung durch die Regierungstruppen zu durchbrechen. Die einstige Wirtschaftsmetropole Aleppo ist seit dem Sommer 2012 zwischen Rebellen und Regierungssoldaten geteilt und schwer umkämpft. Die Regierungstruppen hatten Mitte Juli die Rebellenviertel komplett eingeschlossen. Dort halten sich rund 250.000 Menschen auf.