Syrien: Erneut Krankenhaus in Aleppo bombardiert

Im UN- Sicherheitsrat machte Frankreich einen neuen Anlauf für eine neue Waffenruhe. Das Krankenhaus M10 und die ebenfalls von der Hilfsorganisation unterstützte Klinik M2 waren bereits am Mittwoch bombardiert worden und seither außer Betrieb. Die Angriffe hatten für große Empörung gesorgt, UN- Generalsekretär Ban Ki Moon stufte sie als Kriegsverbrechen ein. Derzeit gibt es nur noch sechs funktionstüchtige Kliniken für die rund 250.000 Einwohner im belagerten Ostteil Aleppos.

Humanitäre Krise spitzt sich weiter zu

Seit dem Start einer neuen Offensive der Regierungstruppen am 22. September spitzte sich die humanitäre Krise weiter zu. Auch in der Nacht zum Samstag stand die Stadt wieder stundenlang unter heftigem Artilleriebeschuss, wie ein AFP- Korrespondent berichtete. Im Stadtviertel Suleiman al- Halabi, das zwischen Regierung und Rebellen geteilt ist, und im Viertel Bustan al- Basha war die ganze Nacht über Gefechtslärm zu hören.

Mit der Offensive will die syrische Armee die seit Mitte 2012 geteilte Stadt wieder vollständig unter ihre Kontrolle bringen. Dabei wird sie von der russischen Luftwaffe unterstützt. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte von Samstag wurden im Ostteil Aleppos seit Beginn der Offensive mehr als 220 Menschen durch Luftangriffe getötet.

Foto: APA/AFP/AMEER ALHALBI

Moskau hält an Luftangriffen fest

Trotz scharfer Kritik der UNO und des Westens hält Moskau an den Luftangriffen fest, die ganze Straßenzüge in Schutt legten. US- Außenminister John Kerry drohte mit dem Abbruch der Gespräche mit Russland, sollten die Luftangriffe nicht aufhören. Am Freitag telefonierte er den dritten Tag in Folge mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow, es gab jedoch keine konkreten Ergebnisse.

Lawrow warf den USA vor, ihr Versprechen nicht einzulösen, die gemäßigten Rebellen von der extremistischen Al- Nusra- Front zu trennen. Sobald sie dafür sorge, dass die moderaten Rebellen ihre Verbindungen zu der Gruppe kappen, werde Russland auf dem Stopp der Kämpfe bestehen, sagte Lawrow der BBC. Er warf Washington vor, die Jihadistengruppe für einen Einsatz gegen die syrische Regierung zu schonen.