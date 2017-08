Syrien: 200 IS- Kämpfer bei Luftschlag getötet

Die russische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff in Syrien etwa 200 Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat getötet. Das berichteten am Montag russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Zudem hätten die Jets militärische Ausrüstung des IS zerstört.