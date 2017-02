Syrer folterte Ehefrau (19) mit erhitztem Messer

Ein unfassbares Martyrium hat eine 19- jährige Syrerin in Graz ertragen müssen. Die junge Mutter wurde von ihrem 22 Jahre alten Ehemann brutal misshandelt. Dieser war, von Eifersucht getrieben, völlig ausgerastet, trat seiner Frau mehrfach ins Gesicht, verbrannte sie unter anderem mit einem erhitzten Messer am ganzen Körper und rasierte ihr auch noch die Haare ab. Er sitzt in U- Haft.