Svindal- Coach: Gut wäre in Norwegen durchgefallen!

Auch in diesem Winter gehört Gut, die Gesamtweltcupsiegerin aus dem letzten Jahr, zu den Top- Favoritinnen auf die große Kugel. Derzeit liegt sie auf Platz zwei hinter US- Superstar Mikaela Shiffrin. Doch scheinbar kann das Schweizer Aushängeschild froh sein, nicht in Norwegen geboren worden zu sein.

Foto: GEPA

Denn wie Nydegger, Trainer von Svindal, Jansrud, Kilde & Co., vermutet: "Wenn einer die konditionellen Auflagen nicht erfüllt, kann er noch so gut sein, der hat keine Chance für eine Aufnahme ins Europacup- Team." Und das war bei Gut der Fall: "Lara hat beispielsweise den Test nicht bestanden. Sie konnte, da sie sich mitten im Wachstum befand, praktisch keine Übung richtig machen!" Doch seien einige in der Schweiz von diesen Tests nicht so überzeugt gewesen, meinte Nydegger gegenüber Schweizer Medien.

Nydegger (li.) mit Jansrud Foto: GEPA

Erfolgsgeheimnis der Norweger

Nydegger befindet sich in seinem zweiten Jahr bei den starken Norwegern. "Ich glaube, das Team und der Teamgeist sind die große Stärke", versucht er, das Erfolgsrezept zu erklären. "Es besteht eine Philosophie, besser sein zu wollen als die andern. Alle ziehen am gleichen Strick. Es ist wie ein Puzzle, jeder trägt seinen Teil dazu bei".