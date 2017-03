SV Ried löst Vertrag mit Ex- Coach Benbennek auf

Bundesligist SV Ried hat den Vertrag mit dem vor zwei Wochen beurlaubten Ex- Trainer Christian Benbennek aufgelöst. "Diese einvernehmliche Trennung ist für beide Seiten die beste Lösung", sagte Rieds Finanzvorstand Roland Daxl in seiner Vereinsaussendung vom Dienstag. Nach guten Gesprächen sei diese "positive Lösung" gefunden worden. Im Video oben sehen Sie die Highlights von Rieds 0:1- Niederlage in St. Pölten!