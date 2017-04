Super- Wiesberger in Peking auch auf Erfolgskurs

Bernd Wiesberger hat sich nach seinem Sieg in Shenzhen für einen weiteren Spitzenplatz auf der Golf- Europa- Tour in Position gebracht. Nach zwei der vier Runden der China Open in Peking rangierte der 31- Jährige am Freitag mit dem Gesamtscore von 137 (7 unter Par/69- 68) an der siebenten Stelle. Von dem überlegen führenden Spanier Pablo Larrazabal trennten Wiesberger sieben Schläge.