Super- Tor von Arnautovic - aber Österreich nur 1:1

Über die erste Hälfte dieses Testspiels vor 13.700 Zuschauern in Innsbruck kann man den Mantels des Schweigens hüllen. Da kam wenig von Österreich, hatten die Finnen ein, zwei gute Gelegenheiten.

Nach dem Seitenwechsel brachte Teamchef Marcel Koller Marko Arnautovic ins Spiel, während David Alaba unter die Dusche geschickt wurde. Und dank Arnautovic kam mächtig Schwung ins Spiel der Österreicher. Seine Tempo- Dribblings überforderten den Gegner völlig, mit viel Spielwitz sorgte er für einige gute Chancen der Österreicher.

Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Und es war Arnautovic selbst, der den Treffer für Österreich erzielte: Nach einem Eckball stoppte er sich den Ball mit der Brust, drehte sich und knallte die Kugel ins Tor. Ein wunderschöner Treffer!

Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Bitterer Ausgleich

Leider kassierte das Team wenig später den (unverdienten) Ausgleich. Bei einem mittelprächtigen Weitschuss sah Goalie Heinz Lindner schlecht aus. Zu seiner Ehrenrettung: Der Ball versprang sich direkt vor ihm.

Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

"Arnie" trotzdem in Irland

Marko Arnautovic wird im nächsten Quali- Spiel auswärts gegen Irland leider fehlen: "Ich habe mich heute sehr gut gefühlt, es hat wirklich gut getan. Ich möchte auch beim Irland- Spiel beim Team sein. Ich möchte zumindest mit meiner Persönlichkeit helfen, Mut geben. Diese zweite gelbe Karte, wegen der ich gesperrt bin, tut mir schon weh."

Koller: "System nicht gepasst!"

Teamchef Marcel Koller lobte die Finnen: "Die haben sehr clever gespielt. Unser System hat nicht wirklich gepasst in der ersten Hälfte, wir sind schlecht gestanden, hätten einen Sechser gebraucht, das haben wir dann umgestellt und waren auch mehr im Spiel. Wir hatten auch noch mehr Chancen, aber der Ball will derzeit auch nicht so rein."

Diskussionen um Aufstellung

Für Diskussionen sorgte einmal mehr die Aufstellung von Koller. Nicht einmal die Spieler selbst kannten sich zu Beginn richtig aus, kamen mehrmals zum Teamchef an die Outlinie, um sich mit ihm zu beratschlagen. Kurios. Das ungewohnte 3- 5-2 hatte seine Tücken besonders im Mittelfeld und war überraschend defensiv ausgelegt. Erst nach der Pause wechselte Koller zum gewohnten 4- 2-3- 1, was wesentlich besser funktionierte.

Österreich - Finnland 1:1 (0:0)

Innsbruck, Tivoli Stadion, 13.700

SR Zelinka (CZE)

Tore: 1:0 (62.) Arnautovic, 1:1 (75.) Jensen

Österreich: Lindner - Dragovic, Prödl, Hinteregger - Lazaro, Alaba (46. Grillitsch), Junuzovic (79. Ilsanker), Suttner (46. Arnautovic) - Sabitzer (46. Janko), Schöpf (69. Gregoritsch) - Harnik (46. Lainer)

Finnland: Hradecky - Toivio, Arajuuri (46. Väisänen), Moisander, Raitala - Saksela (58. Jensen), Lam, Yaghoubi (64. Mattila), Hetemaj, Uronen (46. Arkivuo) - Pukki (58. Pohjanpalo)

Gelbe Karten: Keine bzw. Toivio

So steht's in unserer WM- Quali- Gruppe:

# Team Sp S U N +/- P 1. Serbien 5 3 2 0 6 11 2. Irland 5 3 2 0 4 11 3. Wales 5 1 4 0 4 7 4. Österreich 5 2 1 2 1 7 5. Georgien 5 0 2 3 -4 2 6. Moldawien 5 0 1 4 -11 1