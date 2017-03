Super- Hirscher nach Lauf eins vor Slalom- Kristall!

Superstar Marcel Hirscher greift in Kranjska Gora (Slo) auch nach der Slalom- Weltcupkugel. Am Tag nach seinem seinem großen Sieg im Riesentorlauf, der ihm die sechste große Weltcupkugel in Serie und die Riesentorlauf- Kugel sicherte, ist Hirscher auch heute in Kristalllaune. Im verrückten ersten Lauf fasste er zwar großen Rückstand (+1:47 Sekunden) auf den sensationellen Stefano Gross (Ita) aus, ist aber als Dritter super platziert und Rivale Henrik Kristoffersen wird nach einem Riesenfehler Lauf zwei nicht erleben!