Super- G- Team der Herren mit Marcel Hirscher

Neben Titelverteidiger Hannes Reichelt werden Kitzbühel- Sieger Matthias Mayer, Max Franz, Vincent Kriechmayr und Marcel Hirscher den WM- Super- G am Mittwoch in St. Moritz (12 Uhr) bestreiten. Zusehen muss damit der Tiroler Romed Baumann. krone.tv- Reporter Michael Fally befindet sich bereits in der Schweiz und liefert erste Einblicke von der Ski- WM - zu sehen oben im Video.