Super- Auftakt: Hirscher "happy", Pinturault führt!

Bei traumhaften Wetterbedingungen und einer genialen Piste haben die Ski- Herren am Sonntag die neue Weltcupsaison in Sölden eröffnet! Der Schnellste in Lauf eins war der Franzose Alexis Pinturault. Hinter ihm landete Österreichs Superstar Marcel Hirscher auf Platz zwei (+0,17 Sekunden), auf Rang drei Überraschungsmann Justin Murisier (+0,20) aus der Schweiz.