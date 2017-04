Südrussland: Explosion vor Schule

Der Sender REN- TV zitierte Zeugen, die sagten, die Explosion sei nahe einer Schule auf der Sadowaja Straße passiert. Bei dem Verletzten handle es sich demnach um einen Wartungsarbeiter. Ein Sprecher der Nationalgarde hingegen teilte mit, dass es sich um einen Obdachlosen handle.

Sprengsatz in Taschenlampe versteckt

Der obdachlose Mann habe auf der Straße eine Tasche gefunden, in der sich unter anderem eine Taschenlampe befand, sagte der Sprecher. Als der Mann versucht habe, die Lampe einzuschalten, habe sich die Explosion ereignet, die ihm eine Hand abgerissen habe.

Am Montag waren bei einer Explosion in der U- Bahn von St. Petersburg 14 Menschen getötet und 55 verletzt worden. Die russischen Ermittler identifizierten einen 22- Jährigen aus der Ex- Sowjetrepublik Kirgistan als mutmaßlichen Selbstmordattentäter.