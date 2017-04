Südrussland: Explosion vor Schule

Der Sender REN- TV zitierte Zeugen, die sagten, die Explosion sei nahe einer Schule auf der Sadowaja Straße passiert. Bei dem Verletzten handle es sich um einen Wartungsarbeiter.

Laut dem TV- Sender "Russia Today" war der Sprengsatz in einer Taschenlampe versteckt, die der Mann vom Boden aufhob und ausprobierte.

Am Montag waren bei einer Explosion in der U- Bahn von St. Petersburg 14 Menschen getötet und 55 verletzt worden. Die russischen Ermittler identifizierten mithilfe des kirgisischen Geheimdienstes einen 22- Jährigen aus der Ex- Sowjetrepublik Kirgistan als mutmaßlichen Selbstmordattentäter.