Südkorea- Reise für ÖSV- Abfahrer gestrichen

"Die zweite Option war immer Aare, wir schauen jetzt, dass wir da ein Abfahrer- Camp machen. Der Schnee ist zwar nicht ähnlich wie in Südkorea, aber wir wollen die WM- Strecken kennenlernen und das Umfeld anschauen", sagte ÖSV- Herren- Rennsportleiter Andreas Puelacher in Aspen. Training in Österreich kommt für die gewünschten Zwecke nicht mehr infrage. "Bei uns ist es schon zu warm, in Aare noch kälter. Bei uns müssten wir jetzt in große Höhen gehen, denn der Schnee ist bereits so umgewandelt."

Das Problem bei aggressiven Verhältnissen, wie sie auch in Südkorea zu erwarten sind, bekomme man langsam in den Griff. "Es braucht Zeit, aber wir haben einen deutlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wir haben vor Aspen ja auch in Copper auf aggressivem Schnee trainiert, das sollte für Pyeongchang dann passen."

Damit wird man vor den Winterspielen nur einmal in Südkorea gewesen sein, und zwar für die Speedbewerbe im Februar 2016. Im Rahmen dieser Reise hatte Marcel Hirscher nicht nur die Speedstrecke, sondern auch den Hang für die technischen Bewerbe kennengelernt. Für die anderen wird er Neuland sein. "Aber wir haben vermessen und Videos gemacht, man kennt die Geländeformen, Übergänge, weiß alles. Jetzt heißt es, bei uns ähnliche Bedingungen zu suchen, damit man gut vorbereitet in die Olympischen Spiele geht", sagte Puelacher.