Südkorea: Klarer Sieg für Linkspolitiker Moon

Politischer Machtwechsel in Südkorea: Laut ersten Hochrechnungen hat der linksgerichtete frühere Menschenrechtsanwalt Moon Jae In am Dienstag die Präsidentschaftswahl, die nach der Amtsenthebung von Staatschefin Park Geun Hye nötig geworden war, mit deutlichem Vorsprung gewonnen. Sein Wahlsieg könnte eine Kursänderung Südkoreas sowohl gegenüber Nordkorea als auch den USA zur Folge haben.