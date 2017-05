Südafrika: Über 20 Tote bei Grubenunglück

In der Mine in der Stadt Welkom in der Provinz Free State soll sich demnach am Donnerstag eine Explosion ereignet haben. Es gebe nun eine Obduktion, um herauszufinden, was in der Mine rund 250 Kilometer südwestlich von Johannesburg passiert sei, erklärte die Sprecherin. Im Gebiet von Welkom wird unter anderem Gold gefördert.

Redaktion krone.at