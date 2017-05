"Styropor"- Planet mit Mega- Atmosphäre entdeckt

Endeckt hat ein Team um Joshua Pepper von der Lehigh University in Bethlehem im US- Bundesstaat Pennsylvania den Himmelskörper mithilfe des KELT- Projekts (Kilodegree Extremely Little Telescope), das zwei Teleskope - das KELT- South in Südafrika und das KELT- North im US- Bundesstaat Arizona - nutzt, um Exoplaneten vor sehr hellen Sternen zu entdecken.

Das Teleskop KELT North im US- Bundesstaat Arizona Foto: KELT-Project/Joshua Pepper

Planet hat 2760 Kilometer dicke Atmosphäre

"Er ist richtig aufgebläht: Er ist 40 Prozent größer als Jupiter, weist aber gleichzeitig nur ein Fünftel von dessen Masse auf", wird Pepper auf der Website der Universität zitiert. Mehr noch als die geringe Dichte des Exoplaneten, die in etwa jener von Styropor entspricht, fasziniert den Astronomen die gewaltige Atmosphäre, die KELT- 11b umgibt und unglaubliche 2760 Kilometer misst.

Da das Zentralgestirn, das KELT- 11b in einem engen Orbit in nur fünf Tagen umkreist, größer und massereicher als unsere Sonne ist und sich laut Ansicht von Pepper schon bald zu einem Roten Riesen aufblähen wird, naht dem "Styropor"- Planeten ein - in kosmischen Maßstäben - baldiges Ende. Er werde von seiner Sonne verschluckt werden, berichten die Forscher im Fachblatt "Astronomical Journal" .