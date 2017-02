Stuttgart nach viertem Sieg in Folge auf Titelkurs

Der VfB Stuttgart hat am Freitag mit dem vierten Sieg in Folge in der zweiten deutschen Bundesliga den nächsten Schritt auf dem Weg zum Meistertitel gemacht. Die Schwaben setzten sich ohne ÖFB- Teamspieler Florian Klein zum Auftakt der 21. Runde beim 1. FC Heidenheim mit viel Glück 2:1 durch und bauten den Vorsprung auf Verfolger Hannover 96 auf vorerst sechs Punkte aus.