Sturms Schmerböck: "Irgendwie liegen mir Rapidler"

Was für ein Statement! Die Konkurrenz rieb sich angesichts von Sturms "Punkte- Flaute" in den letzten Wochen bereits die Hände, doch die Truppe von Franco Foda schlug eiskalt zurück! Mit dem 2:1 bei Rapid brachten sich die Blackys wieder in die Poleposition im Rennen um die Winterkrone und tankten vor 26.200 Fans Selbstvertrauen fürs Heimspiel am Mittwoch gegen die Admira. Sturm ist wieder da!