Sturmböen mit bis zu 100 km/h im Osten Österreichs

In Niederösterreich gilt die Warnung vor allem für die Bezirke Baden, Mödling und Neunkirchen. Hier bläst der Wind kräftig, Böen von bis zu 90 km/h sind hier durchaus möglich. Daher gilt besondere Vorsicht auf den Straßen - Lenkrad bitte gut festhalten -, aber auch Fußgänger sollten sich vor etwaigen herabstürzenden Ästen und dergleichen in Acht nehmen.

Sturmspitzen bis zu 100 km/h

Doch auch die Wiener bekommen am Dienstag Sturmtief "Rolf" zu spüren, besonders in den westlichen Bezirken frischt der Wind zwischendurch stark auf und erreicht Spitzen von bis zu maximal 100 km/h an exponierteren Stellen. Dazu mischt sich auch immer wieder Regen, die Temperaturen pendeln sich um die zehn Grad ein.

Foto: APA/dpa/Boris Roessler (Symbolbild)

Ebenfalls windig, doch bei etwas gemäßigter geht es zudem im Burgendland und in Oberösterreich zu. Hier erreichen die Böen zwischen 60 und 70 km/h. Der Sturm dauert laut Prognose der ZAMG wohl bis in den späten Nachmittag bis zum frühen Abend an, ehe sich der Wind langsam beruhigt und bis in die Nacht schließlich ganz abklingen sollte.