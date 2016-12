Sturmböen fegen mit 120 km/h über das Land

Entlang der Alpen im Osten und im Wiener Becken geht es stürmisch zu, so die Wetterexperten der ZAMG. In den höheren Lagen Ostösterreichs, vom Wienerwald bis Rax/Schneeberg sowie der Buckligen Welt und dem Leithagebirge, erwartet die ZAMG Böen bis zu 130 km/h.

Einzelne Windstöße mit 127 km/h wurden bereits am Feuerkogel in Oberösterreich gemessen. Die stärksten Ausprägungen der Wetterkapriolen sind ab Mittag zu erwarten. Im Wiener Becken bzw. bei der Jubiläumswarte sind Geschwinigkeiten von 70 bis 90 km/h möglich.

Schnee ab 500 Metern Seehöhe

Nach der Kaltfront der vergangenen Tage liegen nun zwar die Tageshöchstwerte bei bis zu acht Grad, durch den starken Wind fällt die gefühlte Temperatur dennoch deutlich geringer aus. Auch die ersten ergiebigen Schneefälle werden durch die aktuelle Wetterlage erwartet. 30 bis 40 Zentimeter sollen bis einschließlich Mittwoch vom Salzkammergut bis ins westliche Niederösterreich herunterkommen.

Am meisten wird es wohl am Ötscher, am Hochkar und im Mariazeller Raum geben. Noch am Dienstagnachmittag werden die Niederschläge beginnen, die im Laufe der Nacht noch zunehmen sollten. Im Osten sind in niedrigeren Lagen Graupelschauer möglich.

Am Mittwoch lässt der Sturm nach

Im Verlauf der zweiten Nachthälfte sollten zwar die Niederschläge zunehmen, dafür aber der Wind nachlassen. Am Mittwoch werden nur noch maximal 70 km/h erwartet. Die Temperaturen werden großteils um den Gefrierpunkt liegen, im Westen aber auf sieben bis acht Grad Plus klettern, in Wien auf vier bis fünf Grad.