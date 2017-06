Sturmböen bis zu 100 km/h fegen über Österreich

Insbesondere in Oberösterreich, Niederösterreich und eventuell auch im Nordburgenland muss man in den Dienstagabendstunden mit heftigen Sturmböen rechnen. Während es im Westen und Südwesten bereits seit den frühen Morgenstunden teils heftig regnet, zeigte sich in der Osthälfte des Landes noch die Sonne. Im Laufe des Tages steigt gerade hier jedoch die Unwettergefahr.

Schäden durch umstürzende Bäume und Plakatwände werden befürchtet. Und auch Gartenmöbel und weitere nicht befestigte Gegenstände im Freien sollten unbedingt gesichert werden, um eventuelle Beschädigungen zu vermeiden.

Wetterbesserung bereits ab Mittwoch

Wie die österreichische Unwetterzentrale berichtet, dürfte der Spuk aber schnell wieder vorbei sein: So sorgt schon am Mittwoch zunehmender Hochdruckeinfluss für eine Wetterberuhigung.

Wer kein Freund der Hitze ist, sollte die durch die Unwetter bedingte Abkühlung genießen: Am Wochenende wird es nämlich wieder richtig heiß, bis zu 35 Grad werden erwartet!

Foto: thinkstockphotos.de, APA/Georg Hochmuth