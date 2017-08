Sturm und Hagel: Schwere Schäden durch Unwetter

Schwere Schäden, bei dem unter anderem Dächer und Autos beschädigt wurden, hat ein Unwetter am frühen Sonntagnachmittag gebracht. Vor allem in Niederösterreich hatten die Feuerwehren mit den Auswirkungen des Sturms zu kämpfen. Bis in die Nacht waren insgesamt 40 Feuerwehren im Wald- und Weinviertel im Einsatz.