Sturm nach 2:1 dem Europacup sehr nahe!

Sturm Graz hat am Sonntag zum Abschluss der 33. Fußball- Bundesliga- Runde einen großen Schritt Richtung Europacup- Teilnahme gemacht. Die Steirer feierten dank Treffer von Christian Schulz (58.) und Baris Atik (83.) beziehungsweise Philipp Netzer (88.) einen 2:1- Auswärtssieg gegen den SCR Altach und liegen damit als Tabellendritter schon vier Punkte vor den viertplatzierten Vorarlbergern. Rang drei reicht fix zum Start in der Europa- League- Qualifikation, Rang vier nur dann, wenn Meister Red Bull Salzburg am 1. Juni in Klagenfurt das Cupfinale gegen Rapid gewinnt.