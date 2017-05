Sturm kämpft gegen St. Pölten um Europacup- Ticket

Der SK Sturm liegt im Dreikampf um die Europa- League- Startplätze aktuell im Hintertreffen. Am vergangenen Wochenende mussten die Grazer die Austria und Altach passieren lassen. Auf dem vierten Tabellenplatz liegend, peilen die Steirer im Heimspiel gegen St. Pölten am Samstag (18.30 Uhr) deshalb einen Sieg an. Die Gäste sind ihrerseits im Rennen um den Ligaverbleib voll gefordert.