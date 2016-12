Sturm Graz verliert seinen besten Spieler

Wie Kopenhagen mitteilte, unterschrieb der 26- Jährige, Bruder des um knapp zwei Jahre älteren Chelsea- Profis Nemanja Matic, in Kopenhagen einen Vertrag bis Sommer 2021. "Ich fühle mich in Graz sehr wohl. Aber in meinem Alter ist diese Möglichkeit in jeder Hinsicht eine einmalige Chance, die ich unbedingt wahrnehmen will", wurde Matic zitiert. In seinen 19 Liga- und 2 Cupspielen steuerte er 2 Tore und 3 Assists bei.

In Sturm Kassa klingelt's

Für Sturm, das zum Jahresabschluss am Samstag noch in Ried gastiert, dürfte sich der Wechsel zumindest finanziell lohnen. "Wir sind in der glücklichen Situation, keinen Spieler verkaufen zu müssen, haben aber immer betont, bei einem entsprechend lukrativ ausverhandelten Transfererlös, welcher eine positive wirtschaftliche Zukunft des SK Sturm Graz nachhaltig absichern kann, einen Transfer nicht auszuschließen", meinte dazu Sturms Geschäftsführer Sport Günter Kreissl. Der Verein betonte, dass es sich um einen "absoluten Top- Transfer im Zeitfenster der letzten zehn Jahre" handle.

Sportlich ein schwerer Verlust

Offen bleibt, ob Sturm im Winter nachrüsten wird. "Rein aus sportlicher Sicht ist der Abgang von Uros Matic naturgemäß als nicht unwesentlicher Verlust zu bezeichnen. Dennoch wollen wir nun in Ruhe darüber nachdenken, ob und in welcher Form wir personaltechnisch auf diesen Abgang reagieren werden", erklärte dazu Kreissl. Als potenzieller Ersatz stehen u.a. der 18- jährige Sandi Lovric und der nach seinen Patellasehnen- Problemen wohl bald wieder einsatzbereite Simon Piesinger parat.