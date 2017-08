Sturm- Drama im Innviertel: 2 Tote, 40 Verletzte!

Die Bilder vom Ort der Katastrophe zeugen von der Wucht, mit der der Sturm über das Festgelände hereingebrochen war:

Foto: APA/MANFRED FESL

Nach Angaben von Ö3 handelte es sich bei den Toten um einen jungen Mann und eine junge Frau, beide etwa 20 Jahre alt. Als der Sturm ausbrach, seien demnach zwischen 700 und 1000 Besucher in dem Zelt in Frauschereck im Bezirk Braunau am Inn gewesen.

"Zahlreiche blutüberströmte Personen liefen an mir vorbei"

In Panik seien die Besucher davongelaufen und hätten versucht, sich zwischen parkenden Autos in Sicherheit zu bringen, wie ein geschockter Augenzeuge in einem Interview sagte.

"Zahlreiche blutüberströmte" Personen seien an ihm vorbeigelaufen, vom Zelt sei "kaum noch was zu sehen" gewesen, da der Sturm fast die gesamte Fläche des Zeltes weggerissen habe.

Die Verletzten wurden auf mehrere Krankenhäuser aufgeteilt. Angehörige könnten unter der Telefonnummer 0732- 7644 644 nähere Informationen erhalten, hieß es. Die Rettung war mit 150 Mitarbeitern vor Ort.

