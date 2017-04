Stundenlange Suche nach Pensionist mit Happy End

Plötzlich war da kein Weg mehr, nur noch Bäume, steil abfallende Hänge, Felsen: Der Wachauer Anton S. wusste am Donnerstag nicht mehr weiter - geistesgegenwärtig wählte der 89 Jahre alte gebürtige Brite am Handy den Notruf. Ein Großaufgebot an Rettern konnte den Herumirrenden nach Stunden bergen.