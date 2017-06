Stunden nach Verurteilung erneut Drogen verkauft

Selbst eine Gerichtsverhandlung samt Verurteilung hat hier wenig genützt. Nur Stunden, nachdem zwei junge Afghanen am Dienstag in Graz wegen Suchtmittelhandels zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden waren, ist das Duo erneut ins Visier der Polizei geraten - und zwar wegen desselben Deliktes! Die beiden wollten Zivilfahndern Drogen verkaufen, sie wurden in die Justizanstalt eingeliefert.