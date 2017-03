Stürzt Rapid heute weiter im freien Fall?

Im Herbst in der Krise, im Frühjahr sieglos, seit Samstag nur noch Sechster, im freien Fall. Am Sonntag müssen Schwab und Co. die Reißleine ziehen.

So wie Sturm, der Gegner am Sonntag, letzte Woche. Die Foda- Elf, mit drei Pleiten noch schlechter gestartet, öffnete mit dem 3:0 gegen Altach den Fallschirm. Und liegt nun bereits 13 Punkte vor Rapid.

Hier im Video sehen Sie die Highlights des 3:0- Erfolgs der Grazer gegen Altach:

Video: SKY

Wenn die Hütteldorfer mit einem Auge auf Platz vier (vielleicht ein Europacup- Platz) blinzeln wollen, muss der erste Auswärts- Dreier in der Ära Canadi her. Ein besonderer Druck? "Nein", behauptet Rapids Trainer. Der aber in Graz auch mit Altach nie gewonnen hat, sechs der letzten sieben Duelle gegen Franco Foda verlor. "Nur Statistik", winkt Canadi ab. "Mich interessiert nur die Leistung. Wie wir Salzburg beherrscht haben, stimmt mich hoffnungsvoll."

Hier im Video sehen Sie die Highlights der 0:1- Pleite gegen Salzburg:

Video: SKY

Eklatante Abschlussschwäche

Klingt da die Partie 0:1 verloren ging nach Schönreden, ist es aber laut Sportchef Bickel nicht: "Wir tragen den Kopf auf den Schultern, wissen, was los ist. Es bringt jetzt nichts, weiter draufzuhauen. Intern wird alles analysiert, klar angesprochen." Auch die eklatante Abschlussschwäche. Zwei Tore im Frühjahr. Vernichtend. Weshalb in den letzten Tagen vermehrt "im letzten Drittel gearbeitet wurde, um mehr Chancen zu kreieren", so Canadi.

Der bei seiner Aufstellung nur überlegen muss, ob Szanto oder Joelinton (dann würde Kvilitaia stürmen) den angeschlagenen Traustason ersetzt. Und sich eine Motivationsrede ersparen kann: "Seit es den GAK nicht mehr gibt, habens' in Graz einen neuen Rivalen gesucht und uns gefunden", kennt Rapids steirischer Abwehrchef Mario Sonnleitner die Brisanz in seinem 200. Ligaspiel für Grün- Weiß.

Die 1700 Tickets für den Gäste- Sektor waren sofort weg. In Liebenau wird es richtig brodeln.

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung