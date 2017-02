Studie: Jeder vierte Jugendliche hört schlecht

Die Zahl junger Menschen, die unter messbaren Hörschäden leiden, steigt drastisch. Laut Studien sind bereits 15 Prozent der Schulkinder von Beeinträchtigungen betroffen, bei den 19- bis 30- Jährigen sind es bereits 25 Prozent. "Mitschuld hat das Smartphone", erklärt der Wiener HNO- Spezialist Dr. Christian Qint.

Der Mediziner empfiehlt das Hören der Musik auf eine Stunde pro Tag zu begrenzen. Dabei geht es nicht darum, ob die jungen Menschen ihre heruntergeladenen Lieblingsnummern via Kopfhörer oder Ohrstöpsel hören, sondern auf die Lautstärke. Außerdem ist es egal, ob wir Mozarts harmonische Klänge oder Hardrock am Ohr haben.

Die von der EU festgelegte Richtlinie sind 85 Dezibel. Moderne Handys zeigen die Grenze an. Sie soll nicht überschritten werden. Schließlich werden die jungen Menschen auch noch am Arbeitsplatz und in der Freizeit wie etwa in der Disco weiter beschallt.

Zahlreiche Untersuchungen zeigen bereits, dass wir mit Lärm, Stress und Rauchen auch unser Gehör ruinieren.

Martina Münzer, Kronen Zeitung