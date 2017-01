Studentin von Afghanen vergewaltigt: 6 Jahre Haft

Zur Sexattacke kam es im April des Vorjahres am Praterstern. Die 21- Jährige ging dort auf die Toilette und dürfte dabei von den späteren Tätern bereits beobachtet worden sein. Die drei jungen Afghanen folgten der jungen Frau in den Waschraum nach und überfielen sie.

Die Angreifer würgten ihr wehrloses Opfer und schlugen den Kopf der Studentin mehrmals gegen die Toiletten- Muschel, ehe sich zwei der Beschuldigten an der jungen Türkin vergingen. Der dritte Täter hielt sie dabei fest, ein Gutachten entlastete den 16- Jährigen am Dienstag von dem Vorwurf, sich ebenfalls an der 21- Jährigen vergangen zu haben.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Opfer geht es "noch immer nicht gut"

Das Opfer leidet bis heute an den seelischen Folgen der Vergewaltigung, berichtete die Privatbeteiligtenvertreterin der 21- Jährigen. Sie unterstrich noch einmal, dass es ihrer Mandantin, die mittlerweile in ihre Heimat zurückgekehrt ist, noch immer nicht gut geht. Sie leide darunter, dass sich die Täter nicht reumütig und aufrichtig entschuldigt hätten. Zudem habe sie nur eine einzige Vertrauensperson, die noch dazu in Österreich lebt, mit der sie sich über WhatsApp austauschen könne. In der Türkei hingegen sei es eine "Schande", darüber (die Vergewaltigung, Anm.) zu sprechen.

Die Staatsanwältin verwies in ihrem Schlussplädoyer darauf, dass das Trio seinem Opfer gezielt aufgelauert habe und besonders brutal vorgegangen sei - und die Burschen daher auch entsprechend zu bestrafen seien. Die Verteidiger der jungen Afghanen verwiesen teilweise auf die Herkunft der Burschen hin. Frauen würden "dort einen anderen Stellenwert haben". Dies sei keine Entschuldigung oder Rechtfertigung, aber es könne "bei der Ausführung der Tat eine Rolle gespielt haben".

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

"Weiß nicht, wie ich das wiedergutmachen kann"

Den Prozess selbst verfolgten die drei Angeklagten mit ausdrucksloser Miene, die beträchtlichen Schmerzensgeldansprüche erkannten sie teilweise aber an. Der Älteste schloss sich den Ausführungen seines Verteidigers an, während die beiden Jüngeren sich bei der 21- Jährigen entschuldigten. "Ich weiß nicht, wie ich das wiedergutmachen kann", sagte der 16- Jährige. "Ich glaube, das geht nicht", so Richter Norbert Gerstberger.