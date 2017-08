Studentin überlebt 28 Tage allein in der Wildnis

Wie die "DailyMail" berichtet, war die 25- Jährige in Midland mit zwei Männern im Alter von 31 und 36 Jahren unterwegs gewesen. Die junge Studentin ahnte laut Polizei allerdings nicht, was ihre beiden Begleiter vorhatten. Als das Duo ihr offenbarte, in eine Jagdhütte einbrechen zu wollen, wollte die 25- Jährige damit nichts zu tun haben. Um nicht in eine Straftat verwickelt zu werden, entschied sich die junge Studentin daraufhin zu einem überaus drastischen Schritt.

25- Jährige flüchtete in Tausende Hektar großen Wald

Mitten in der Nacht fasste sie allen Mut zusammen und rannte davon - hinaus in die Finsternis, in den Tausende Hektar großen, dichten Wald, ortsunkundig, ohne Handy, ohne Schuhe und ohne Proviant - ein lebensgefährlicher Entschluss. Über drei Wochen lang gab es kein Lebenszeichen von der 25- Jährigen. Ihre Familie befürchtete bereits das Schlimmste, verlor zusehends die Hoffnung, Lisa jemals wieder in die Arme schließen zu können.

Doch die 25- Jährige bewies eisernen Überlebenswillen und wuchs wahrlich über sich hinaus. Mit Beeren und Pilzen kämpfte die Studentin gegen ihren quälenden Hunger, stillte ihren Durst, indem sie aus Pfützen trank - und schaffte es tatsächlich so lange zu überleben, bis sie nach 28 Tagen am Samstagnachmittag von einer zufällig vorbeikommenden Autofahrerin an einer Straße entdeckt wurde.

22 Kilogramm Körpergewicht verloren

22 Kilogramm hatte die junge Frau im Zuge ihres 28 Tage andauernden Überlebenskampfes verloren, nahezu jeder Zentimeter ihres Körpers war mit Kratzern und Insektenbissen übersät. Wie Sheriff Raymond Rodgers gegenüber WFSA berichtete, wurde Theris sofort nach ihrer Entdeckung medizinisch versorgt. "Wir haben ihr nicht gleich zu viele Fragen gestellt", so Rodgers. "Wir wollten sicherstellen, dass sie gleich ins Krankenhaus gebracht wird."

Am Montag konnte die 25- Jährige aus dem Spital entlassen werden. Wie ihre Geschwister erklärten, befinde sie sich langsam auf dem Wege der Besserung. "Sie ist stark geschwächt, sie hat Schmerzen, sie ist abgemagert", so Theris' Schwester Elisabeth. "Wir sind so glücklich, dass sie am Leben ist. Sie ist so stark und hat so viel durchgemacht." Ihr Bruder Will erklärte weiter: "Die nächsten Wochen werden hart, aber sie ist eine Kämpferin."

Jene beiden Männer übrigens, die in die Jagdhütte eingebrochen waren, konnten ebenfalls ausfindig gemacht und festgenommen werden.