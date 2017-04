Studentin bat per Powerpoint- Präsentation um Date

An der Universität von Minnesota hatte sich Fenton in einen Kommilitonen namens Carter verguckt, berichtete die "Welt" online. Der entpuppte sich allerdings als ziemlich schüchtern und ging auf die dezenten Annäherungsversuche der Biologiestudentin nicht ein. Daraufhin ergriff Lizzy die Initiative und erstellte - ganz Wissenschaftlerin - eine Powerpoint- Präsentation, in der sie genauestens beschrieb, warum sie die ideale Freundin sei.

Im Anschluss schickte sie das Ergebnis aber nicht nur per E- Mail an Carter, sondern postete es auch auf Twitter. Sechs Folien umfasst das Dokument, das mit "Warum Du mit mir ausgehen solltest" überschrieben ist. Ganz ernst gemeint sind die Argumente, Umfrageergebnisse, Fotos und Grafiken aber nicht, die Fenton darin mit einem Augenzwinkern präsentiert.

"Monogamie ist nicht dein Ding? Kein Problem."

So lautet eine der Überschriften: "Monogamie ist nicht dein Ding? Kein Problem. Meine vielfältigen Frisuren erlauben es mir, wie drei komplett unterschiedliche Personen auszusehen." Dazu hat sie Fotos von sich gestellt: mit glatter Mähne, eleganten Locken und verwuschelter Mähne.

Auch Brustumfang und Finanzen erläuterte die junge Studentin mit einer Portion Ironie. Wie sie mit entsprechenden Grafiken beziehungsweise Kontoauszügen belegt, befänden sich Letztere im Wachstum. Auf einen Mann als Geldgeber sei sie daher nicht angewiesen (außer vielleicht auf ihren Vater).

Angebeteter wies sie zurück

Der junge Mann war für ihren Humor allerdings nicht empfänglich, vielleicht war sie auch einfach nicht sein Typ. Jedenfalls antwortete er nur kurz und bündig: "Das ist ja sehr nett. Aber bitte hör auf, mich zu kontaktieren." Lizzy dürfte den Schmerz der Zurückweisung verkraften: Dank ihrer witzigen Präsentation bekommt sie bereits zahlreiche Anfragen auf Twitter. Vielleicht ist ja dort "Mr. Right" dabei.