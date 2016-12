Studentin (20) von Lokalbekanntschaft vergewaltigt

Eine Studentin ist in der Nacht auf Freitag in der Salzburger Altstadt Opfer einer Vergewaltigung geworden. Den Täter kannte die 20- Jährige laut Polizei offenbar, wenn auch nur äußerst flüchtig. So soll sie den etwa 22 bis 25 Jahre alten Mann kurz zuvor in einem Lokal kennengelernt haben. Die Fahndung läuft.