Studenten entführen Maibaum mit U- Bahn

Dass Maibäume häufig nicht dort bleiben, wo sie ursprünglich aufgestellt wurden, hat ja bereits Tradition. In Wien betätigten sich in den vergangenen Jahren besonders gern Studenten als freche Baum- Diebe. Was heuer passierte, ist allerdings neu: Studierende von gleich drei unterschiedlichen Universitäten waren "im Einsatz" und gingen dabei besonders dreist vor: So transportierten sie den Baum einfach mit der U- Bahn.