Strolz will Ausgaben um 19 Milliarden Euro kürzen

Zunächst müsse bei den Ausgaben gespart werden - und zwar 19 Milliarden Euro. Die Ideen, wie dies erreicht werden soll, sind nicht neu: eine Pensionsreform, weniger Bürokratie, Transparenz bei den Förderungen.

Länder und Gemeinden in die Pflicht nehmen

Strolz will auch die Länder und Gemeinden in die Pflicht nehmen. Diese "tätigen viele Ausgaben, sind aber für die Einnahmen nicht verantwortlich. In Österreich herrscht ein Spendierföderalismus", so der NEOS- Chef. Investieren will er in den Bereichen Bildung, Forschung sowie Innovation.

Bundesliste eingereicht

Die NEOS haben am Freitag auch ihre Bundesliste für die Nationalratswahl eingereicht. Spitzenkandidat ist Strolz, dahinter folgen Ex- Richterin und Ex- Bundespräsidentschaftskandidatin Irmgard Griss sowie Vize- Parteichefin Beate Meinl- Reisinger.

Matthias Strolz, Irmgard Griss und Beate Meinl-Reisinger stehen an der Spitze der NEOS-Bundesliste. Foto: NEOS

Angetreten wird unter dem sperrigen Namen "NEOS - Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung". Die Reihung auf der Bundesliste hatten die NEOS bereits auf einer Mitgliederversammlung im Juli festgelegt.