Streit zwischen Asylwerbern am Linzer Hauptbahnhof

Großeinsatz der Polizei am Samstagnachmittag am Linzer Hauptbahnhof: Zwischen rund 20 Asylwerbern aus Afghanistan und dem Irak kam es zu einem lautstarken Streit, in dessen Folge auch die Fäuste flogen. Ein 18- jähriger Iraker schlug dabei einem 20 Jahre alten Afghanen ins Gesicht und prügelte ein weiteres Mal auf ihn ein, als das Opfer bereits am Boden lag.